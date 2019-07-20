Нужно написать тексты согласно ТЗ сео-специалиста медицинская тематика. Оплата выполненного ТЗ по тарифу 1,2$ за 1000 символов, при условии что текст читаем написан для людей, нет смысловых и синтаксических ошибок, соответствует требованиям сео-специалистов. ТЗ и более подробная информация ...
10 SEO-статей на тему манимейкинга и CPA
Требования к исполнителю:
- Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга;
- Грамотный русский язык;
Требования к текстам:
- Уникальные;
- Отсутствие воды и мусорных сентенций;
- Содержательные;
- Объем – 3-5к символов.
Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, заработок в интернете, партнерские программы. Важно в этом ориентироваться.
Количество необходимых статей – 10.
Ценник – 150 рублей за 1000 символов.
Темы можете предлагать сами, поскольку креативность – отличное качество. Если их нет, предложу сам.
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