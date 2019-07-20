Нужно написать тексты согласно ТЗ сео-специалиста медицинская тематика. Оплата выполненного ТЗ по тарифу 1,2$ за 1000 символов, при условии что текст читаем написан для людей, нет смысловых и синтаксических ошибок, соответствует требованиям сео-специалистов. ТЗ и более подробная информация ...
Описания к товарам интернет-магазина (косметика), 700 знаков/шт
Добрый день! Необходимо подготовить качественные, полезные для пользователя, описания с ключами к косметическим средствам, маникюрным принадлежностям, автотоварам. Объём - 700 знаков без пробелов. Кол-во - 20 штук. Подробное ТЗ исполнителю.
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