Описания к товарам интернет-магазина (косметика), 700 знаков/шт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка313 просмотров

Добрый день! Необходимо подготовить качественные, полезные для пользователя, описания с ключами к косметическим средствам, маникюрным принадлежностям, автотоварам. Объём - 700 знаков без пробелов. Кол-во - 20 штук. Подробное ТЗ исполнителю.

6 лет назад
Almayzn
Алина 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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