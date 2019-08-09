Написание статьи по строительным товарам

Написать описание к карточкам товаров, к каждой картинке 300-400симв ( не к каждому товару, а к каждой картинке товара, к примеру https://berlingerhaus.ru/catalog/nabory_posudy/nabor_posudy_15_predmetov_berlingerhaus_vn_1900_rosegold_noir_metallic_line/ здесь должно быть 12 описаний.) В день сдавать не меньше 10000симв. ...