NikitaRez

Никита NikitaRez

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Мастер слова, рекламных и продающих текстов

Дорогие друзья!

Я являюсь профессиональным копирайтером, поэтому готов по максимуму продвигать Ваши проекты. Нужен опытный копирайтер? Личный помощник? Наборщик текстов? Маркетолог? Вам срочно ко мне! 

Прямо сейчас вы теряете деньги и время, потому что у Вас нет такого эффективного сотрудника как я. Подробнее обо мне, моих отзывах и портфолио Вы можете узнать на сайте: nikita-writer.ru.

Пишите, звоните! Давайте налаживать продуктивное сотрудничество!

Отзывы заказчиков

sparkster_spb
Виталий 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Рерайт объявлений с Авито
Никита отлично справился с заданием. Тексты читаются очень легко, структура самого текста изменена, уникальность 100%. Благодарю за проделанную работу.
Был рад поработать с Виталием! Четкая постановка задания, гибкие сроки и понимание любой ситуации. Однозначно рекомендую! Продолжаем сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
AndrienkoMS
Максим 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Тексты об углематериалах
Заказ выполнен в срок, мои пожелания выполнены. Никита умеет писать тексты и работать в этой области, опыт виден сразу. С моей предметной областью знаком не был, но с правками разобрался. Отвечает оперативно.
Приятно было поработать с Максимом. Четкая постановка задачи, гибкие сроки, каждодневная помощь - однозначно рекомендую! БлагоДарю заказчика за сотрудничество! Будем совместно трудиться дальше.
Ответный отзыв