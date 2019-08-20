Мастер слова, рекламных и продающих текстов

Дорогие друзья!

Я являюсь профессиональным копирайтером, поэтому готов по максимуму продвигать Ваши проекты. Нужен опытный копирайтер? Личный помощник? Наборщик текстов? Маркетолог? Вам срочно ко мне!

Прямо сейчас вы теряете деньги и время, потому что у Вас нет такого эффективного сотрудника как я. Подробнее обо мне, моих отзывах и портфолио Вы можете узнать на сайте: nikita-writer.ru.

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