Мастер слова, рекламных и продающих текстов
Дорогие друзья!
Я являюсь профессиональным копирайтером, поэтому готов по максимуму продвигать Ваши проекты. Нужен опытный копирайтер? Личный помощник? Наборщик текстов? Маркетолог? Вам срочно ко мне!
Прямо сейчас вы теряете деньги и время, потому что у Вас нет такого эффективного сотрудника как я. Подробнее обо мне, моих отзывах и портфолио Вы можете узнать на сайте: nikita-writer.ru.
Пишите, звоните! Давайте налаживать продуктивное сотрудничество!
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Никита отлично справился с заданием. Тексты читаются очень легко, структура самого текста изменена, уникальность 100%. Благодарю за проделанную работу.
Ответный отзыв
Был рад поработать с Виталием! Четкая постановка задания, гибкие сроки и понимание любой ситуации. Однозначно рекомендую! Продолжаем сотрудничать дальше!
$10
10 баллов
6 лет назад
Заказ выполнен в срок, мои пожелания выполнены. Никита умеет писать тексты и работать в этой области, опыт виден сразу. С моей предметной областью знаком не был, но с правками разобрался. Отвечает оперативно.
Ответный отзыв
Приятно было поработать с Максимом. Четкая постановка задачи, гибкие сроки, каждодневная помощь - однозначно рекомендую! БлагоДарю заказчика за сотрудничество! Будем совместно трудиться дальше.