Разработать 100 ТЗ

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки380 просмотров

Здравствуйте!

Я ищу человека для разработки 100 ТЗ для информационных статей компьютерной тематики.

ТЗ должно включать в себя:

- план статьи с подзаголовками уровня Н2 и Н3;

- заголовок статьи;

- тайтл статьи;

- дескрипшен статьи;

- объем статьи.

Цена 1 ТЗ = 40 рублей. Оплата возможна на Вебмани и Яндекс.Кошелек.

6 лет назад
Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров