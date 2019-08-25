Написать статьи для сайта по хранению вещей

Добрый день!

У нас склад, а именно контейнеры ( типа морских) для хранения личных вещей или для не больших интернет магазинов. Наш сайт https://www.склад-офис.рф/

Нужно придумать темы для статей 15-20 тем

Каждая тема по 1500 - 2000 символов

К каждой теме нужно подобрать ключевики из списка от меня.

Требования к тексту:

1) Без романтичных и длинных описаний. Легко читаемый текст!

2) Структурирован по абзацам и под темам. ( после статьи нужно резюмировать её оглавлением)

3) Человеческий текст

Ссылки на сайты конкурентов для вдохновения ( для поиска тем) вышлю в чатик.