Здравствуйте друзья. Ищу ответственного копирайтера для написания интересных и полезных статей на блог о мотоциклах, скутерах, мопедах. Откликнитесь, пожалуйста, те, кто разбирается лично в мототехнике, имеет опыт вождения или обслуживания. Оплата 50 ...
Написать статьи для сайта по хранению вещей
Добрый день!
У нас склад, а именно контейнеры ( типа морских) для хранения личных вещей или для не больших интернет магазинов. Наш сайт https://www.склад-офис.рф/
Нужно придумать темы для статей 15-20 тем
Каждая тема по 1500 - 2000 символов
К каждой теме нужно подобрать ключевики из списка от меня.
Требования к тексту:
1) Без романтичных и длинных описаний. Легко читаемый текст!
2) Структурирован по абзацам и под темам. ( после статьи нужно резюмировать её оглавлением)
3) Человеческий текст
Ссылки на сайты конкурентов для вдохновения ( для поиска тем) вышлю в чатик.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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