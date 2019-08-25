Написать статьи для сайта по хранению вещей

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Завершен13 заявок298 просмотров

Добрый день! 

У нас склад, а именно контейнеры ( типа морских) для хранения личных вещей или для не больших интернет магазинов. Наш сайт https://www.склад-офис.рф/ 

Нужно придумать темы для статей 15-20 тем

Каждая тема по 1500 - 2000 символов

К каждой теме нужно подобрать ключевики из списка от меня.

Требования к тексту: 

1) Без романтичных и длинных описаний. Легко читаемый текст!

2) Структурирован по абзацам и под темам. ( после статьи нужно резюмировать её оглавлением)

3) Человеческий текст 

Ссылки на сайты конкурентов для вдохновения ( для поиска тем) вышлю в чатик.

6 лет назад
Nikitrest
Никита 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$70
7 дней
Escrow
Отличный исполнитель! Буду рад сотрудничать снова!
Отличный заказчик, с которым приятно работать. Четкое ТЗ, оплата в полном объеме. Спасибо за заказ! Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым проектам!

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад