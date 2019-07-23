Нужен копирайтер для работы с сайтом (тема: тур-услуги), прописка уникальных текстов, раскрутка и тд.
10 описаний для интернет-магазина аксессуаров, косметики, одежды
Добрый день! Необходимо подготовить 10 описаний товаров ИМ. Объем каждого 700-1000 знаков без пробелов. 1 ключ. Тематики: аксессуары, финансы, косметика, одежда. Подробное ТЗ исполнителю. Выберу несколько исполнителей, прошу откликаться только копирайтеров с опытом.
Заявки фрилансеров
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