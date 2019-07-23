Необходимо сделать описание категорий в магазине

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Закрыт7 заявок249 просмотров

Необходимо сделать описание несколько категорий в магазине спортивных товаров.

Оплата 40р/1000 символов или обсуждается индивидуально с каждым фрилансером.

Требования: знания русского языка, умение работать с вордстатом, оптимизировать текст под поиск, ум и креативность

6 лет назад
paleksey
Алексей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров