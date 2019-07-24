Копирайтер в Автомобильной тематике

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Закрыт13 заявок230 просмотров

Необходимо написание коротких, но лаконичных текстов о дорогих автомобилях для инстаграма. Выберу подрядчика по совсем небольшому тестовому заданию. (2-5 предложений об автомобиле Porsche 991 Carrera 4S (992)) Занимаемся сдачей в аренду автомобилей премиум класса

6 лет назад
Tsokan
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

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