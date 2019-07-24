Оплата производится после написания текста. Все напишу грамотно и красиво. Также я готов рассмотреть любые варианты быстрой работы, то есть я могу что-то сделать быстро и качественно. Сразу говорю, люблю печатать, делать какие-то логотипы, переводить ...
Копирайтер в Автомобильной тематике
Необходимо написание коротких, но лаконичных текстов о дорогих автомобилях для инстаграма. Выберу подрядчика по совсем небольшому тестовому заданию. (2-5 предложений об автомобиле Porsche 991 Carrera 4S (992)) Занимаемся сдачей в аренду автомобилей премиум класса
Заявки фрилансеров
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