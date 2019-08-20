Нужно написать экспертную СЕО-статью на 6 тыс символов для блога о компьютерной технике. Тема статьи: " Подробное ТЗ предоставим. Важно! Исполнитель должен хорошо ориентироваться в теме и уметь доступно объяснять сложные вещи. Просьба ...
Описания растений для сайта про сад и огород, 20 штук
Требования два:
1. Владение терминологией (габитус, цветонос и т.п.), ориентация в классификации растений.
2. Идеальный русский язык без стилистических и орфографических ошибок.
Нужно сделать 20 описаний, оплата - 60 рублей за описание 750 знаков. Если этот объем будет освоен успешно, предложим объем в 10 раз больше. Просьба не обращаться, если вы не готовы писать за эти деньги.
Тестовое задание - описание пиона Корал Бич на 350 знаков. Уникальность 95-100 %. Просьба не обращаться, если вы не готовы выполнить тестовое задание.
Если есть примеры работ по теме - присылайте ссылки.
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