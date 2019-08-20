Описания растений для сайта про сад и огород, 20 штук

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок232 просмотра

Требования два:

1. Владение терминологией (габитус, цветонос и т.п.), ориентация в классификации растений. 

2. Идеальный русский язык без стилистических и орфографических ошибок. 

Нужно сделать 20 описаний, оплата - 60 рублей за описание 750 знаков. Если этот объем будет освоен успешно, предложим объем в 10 раз больше. Просьба не обращаться, если вы не готовы писать за эти деньги. 

Тестовое задание - описание пиона Корал Бич на 350 знаков. Уникальность 95-100 %.  Просьба не обращаться, если вы не готовы выполнить тестовое задание. 

Если есть примеры работ по теме - присылайте ссылки. 

6 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

t_maslova1962
Татьяна 
63 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все в порядке.
Грамотно и терпеливо объясняет задачи, точно знает как добиться нужного результата. Приятна и тактична в общении. Рекомендую с удовольствием.

Заявки фрилансеров

t_maslova1962
Татьяна 
63 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва
6 лет назад

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