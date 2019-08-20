Описания растений для сайта про сад и огород, 20 штук

Требования два:

1. Владение терминологией (габитус, цветонос и т.п.), ориентация в классификации растений.

2. Идеальный русский язык без стилистических и орфографических ошибок.

Нужно сделать 20 описаний, оплата - 60 рублей за описание 750 знаков. Если этот объем будет освоен успешно, предложим объем в 10 раз больше. Просьба не обращаться, если вы не готовы писать за эти деньги.

Тестовое задание - описание пиона Корал Бич на 350 знаков. Уникальность 95-100 %. Просьба не обращаться, если вы не готовы выполнить тестовое задание.

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