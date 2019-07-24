Написать красивый текст.

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Закрыт1 заявка233 просмотра

Оплата производится после написания текста. Все напишу грамотно и красиво. Также я готов рассмотреть любые варианты быстрой работы, то есть я могу что-то сделать быстро и качественно. Сразу говорю, люблю печатать, делать какие-то логотипы, переводить тексты (с английского). Надеюсь на вашу поддержку и жду ваших предложений

6 лет назад
Den4ik148
21 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров