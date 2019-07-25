Тексты по тематике архитектурный декор

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Завершен3 заявки120 просмотров

Необходимо написать 27 текстов по тематике архитектурный декор, каждый объемом около 2000 знаков. Тексты в разделы интернет-магазина. Писать о продукции, которая есть в этих разделах.

6 лет назад
casualpasser-by
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
6 лет назад
$250
10 дней
Сотрудничаю с Александром на постоянной основе. За время совместной работы "загружал" разными темами, работы всегда на высоком уровне. Рекомендую!
Спасибо за проект! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
6 лет назад
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