Здравствуйте, необходимо создать шаблоны для генерации текста по типу (Предложение 1|Предложение 1.1|Предложение 1.2) (Предложение 2|Предложение 2.1|Предложение 2.2) Тексты коммерческие на тему продажа светильников, люстр. Шаблонов таких нужно около 40 в каждом шаблоне должно быть 5 ...
Психологические курсы
Добрый день.
Требуется копирайтер с образованием психолога, либо с большим опытом написания по данной теме, для составления психологических курсов/тренингов по теме "Семейные отношения".
Необходимо разработать 5+ курсов.
Прилагайте свои работы по данным/смежным темам и стоимость 1К знаков.
Заявки фрилансеров
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