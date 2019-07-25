Здравствуйте, необходимо создать шаблоны для генерации текста по типу (Предложение 1|Предложение 1.1|Предложение 1.2) (Предложение 2|Предложение 2.1|Предложение 2.2) Тексты коммерческие на тему продажа светильников, люстр. Шаблонов таких нужно около 40 в каждом шаблоне должно быть 5 ...
Написать текст (2)
ТЗ в прикреплённом файле.
20 руб. за 1000 збп. Если не готовы взяться за такую цену, просьба не писать.
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