Подготовить 5 описаний для товаров интернет-магазина (1000 зн)

Нужно написать статью на тему "Как починить ниву шевроле своими руками и официальное руководство по ремонту"К заданию прилагается грамотное ТЗ с детально расписанным планом и нужными подзаголовкамиУникальность не ниже 90Пару ключевых слов тоже прилагаютсяВам необходимо ...