Прокачать аккаунт до статуса патрулирующего на Википедия

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Закрыт1 заявка206 просмотров

Нужно прокачать аккаунт до статуса патрулирующего на Википедии

Подробности о патрулирующем тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE

На выходе: аккаунт со статусом Патрулирующего.

Оплата по факту или БС.

6 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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Нет заявок фрилансеров

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