Написать статью по программированию на языке PHP (или Си под Codeblock

Ищем копирайтера с реальными навыками программирования на PHP, Си (Codeblocks), в СУБД SQLite (не обязательно знать все технологии).

Цена указана за статью, статьи нужно будет размещать на сайте ProgTips (Wordpress).

Объём: около 1000 слов + картинки (скриншоты + дадим доступ в фотосток для поиска). Статья должна быть практической и уникальной – описывать конкретную технологию (библиотеку, функцию) с примерами, которые читатель может применить на практике.

Важно! Оплата от юридического лица, работать будем с ИП, ООО или самозанятыми.

Пример тем для статьи (статьи на эту темы или похожие):

- Сниппеты в CodeBlocks

- Инструменты программиста: создание скриншотов (Ножницы, CloudMail.ru, расширение Google Chrome)

- Инструменты программиста: Notepad++

- 3 олимпиадные задачи на программирование

- Работа с GTK и Cairo: Элементарный рисунок 2D

- Работа с GTK и Cairo: Фрактал 2D – Папоротник Барнсли

Можете предложить свои темы (в плане нет статей по PHP, но вы можете придумать их, почитав сайт ProgTips).