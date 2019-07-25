Здравствуйте, необходимо создать шаблоны для генерации текста по типу (Предложение 1|Предложение 1.1|Предложение 1.2) (Предложение 2|Предложение 2.1|Предложение 2.2) Тексты коммерческие на тему продажа светильников, люстр. Шаблонов таких нужно около 40 в каждом шаблоне должно быть 5 ...
Написать статью по программированию на языке PHP (или Си под Codeblock
Ищем копирайтера с реальными навыками программирования на PHP, Си (Codeblocks), в СУБД SQLite (не обязательно знать все технологии).
Цена указана за статью, статьи нужно будет размещать на сайте ProgTips (Wordpress).
Объём: около 1000 слов + картинки (скриншоты + дадим доступ в фотосток для поиска). Статья должна быть практической и уникальной – описывать конкретную технологию (библиотеку, функцию) с примерами, которые читатель может применить на практике.
Важно! Оплата от юридического лица, работать будем с ИП, ООО или самозанятыми.
Пример тем для статьи (статьи на эту темы или похожие):
- Сниппеты в CodeBlocks
- Инструменты программиста: создание скриншотов (Ножницы, CloudMail.ru, расширение Google Chrome)
- Инструменты программиста: Notepad++
- 3 олимпиадные задачи на программирование
- Работа с GTK и Cairo: Элементарный рисунок 2D
- Работа с GTK и Cairo: Фрактал 2D – Папоротник Барнсли
Можете предложить свои темы (в плане нет статей по PHP, но вы можете придумать их, почитав сайт ProgTips).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен автор на постоянную занятость, который будет заниматься рерайтом текстов про покер с добавлением 1 ключевой фразы в нескольких местах. Объем работы: 10-15 текстов каждую неделю (3000-3500 знаков каждый). Оплата: $1,5 за 1000 ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день нужно написать текста для препаратов Для интернет магазинов Размер 1000 знаков на каждый 1) ibutamoren mk-677 2) 5a hydroxy laxogenin 3) endorol он же sr9009 ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать 27 текстов по тематике архитектурный декор, каждый объемом около 2000 знаков. Тексты в разделы интернет-магазина. Писать о продукции, которая есть в этих разделах.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1
ТЗ в прикреплённом файле. 20 руб. за 1000 збп. Если не готовы взяться за такую цену, просьба не писать.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1
ТЗ в прикреплённом файле. 20 руб. за 1000 збп. Если не готовы взяться за такую цену, просьба не писать.Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется копирайтер с образованием психолога, либо с большим опытом написания по данной теме, для составления психологических курсов/тренингов по теме "Семейные отношения". Необходимо разработать 5+ курсов. Прилагайте свои работы по данным/смежным ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $33
Уважаемые фрилансеры!помогите нам! Нужно придумать текст для рекламного баннера и что на нем изобразить, все то что я напишу ниже ,необязательно писать там)) просто для вашего представления. Вообще по законам копирайта ,чем меньше текста ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написание коротких, но лаконичных текстов о дорогих автомобилях для инстаграма. Выберу подрядчика по совсем небольшому тестовому заданию. (2-5 предложений об автомобиле Porsche 991 Carrera 4S (992)) Занимаемся сдачей в аренду автомобилей премиум классаКопирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
Оплата производится после написания текста. Все напишу грамотно и красиво. Также я готов рассмотреть любые варианты быстрой работы, то есть я могу что-то сделать быстро и качественно. Сразу говорю, люблю печатать, делать какие-то логотипы, переводить ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад