Написать статью по программированию на языке PHP (или Си под Codeblock

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Закрыт3 заявки202 просмотра

Ищем копирайтера с реальными навыками программирования на PHP, Си (Codeblocks), в СУБД SQLite (не обязательно знать все технологии).  

Цена указана за статью, статьи нужно будет размещать на сайте ProgTips (Wordpress).  

Объём: около 1000 слов + картинки (скриншоты + дадим доступ в фотосток для поиска). Статья должна быть практической и уникальной – описывать конкретную технологию (библиотеку, функцию) с примерами, которые читатель может применить на практике.  

Важно! Оплата от юридического лица, работать будем с ИП, ООО или самозанятыми.  

Пример тем для статьи (статьи на эту темы или похожие):  

- Сниппеты в CodeBlocks  

- Инструменты программиста: создание скриншотов (Ножницы, CloudMail.ru, расширение Google Chrome)  

- Инструменты программиста: Notepad++  

- 3 олимпиадные задачи на программирование  

- Работа с GTK и Cairo: Элементарный рисунок 2D  

- Работа с GTK и Cairo: Фрактал 2D – Папоротник Барнсли  

Можете предложить свои темы (в плане нет статей по PHP, но вы можете придумать их, почитав сайт ProgTips).

PHPSQLiteWordPress
6 лет назад
ssadkov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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