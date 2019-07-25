Требуется автор текстов по медицинской тематике (стоматология)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт54 заявки1397 просмотров

Требуется опытный копирайтер на долгосрочное сотрудничество.

Работа заключается в написании текстов для сайтов стоматологических клиник.  

Предоставляется подробная Инструкция и ТЗ со структурой. 

Требования к автору:

  • Опыт работы с медицинскими текстами (не обязательно по стоматологии) обязателен!
  • Глубокое погружение в тему, четкое соблюдение требований инструкции и ТЗ.
  • Опыт работы с сервисами Тургенев и Ретро-Главред.
  • Тексты без воды и ошибок, простым понятным языком без сложной медицинской терминологии.
Условия:
  • Объем статей — от 3.000 до 10.000 збп.
  • Оплата — 100 руб. за 1000 збп.
В сопроводительном письме расскажите о своем профессиональном опыте (не более 500 збп). Обязательно приложите ссылку на написанный вами текст медицинской тематики.
6 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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