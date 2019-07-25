Тексты для банного комплекса.

Нужно прокачать аккаунт до статуса патрулирующего на Википедии Подробности о патрулирующем тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE На выходе: аккаунт со статусом Патрулирующего. Оплата по факту или БС.