Нужно написать статью на тему "Как починить ниву шевроле своими руками и официальное руководство по ремонту"К заданию прилагается грамотное ТЗ с детально расписанным планом и нужными подзаголовкамиУникальность не ниже 90Пару ключевых слов тоже прилагаютсяВам необходимо найти материал в интернете и просто сделать нормальный рерайт.В файле будут приложены основные, но довольно не сложные, требования по стилистике.На выполнение 3 дняКоличество знаков от 7 до 20 тысяч,Если сделаете хорошо то будет возможным долгосрочное сотрудничество и повышение платы.Всем добраю

26грн/тис знаков