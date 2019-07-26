Добрый день! Требуется наполнить сайт крупного проекта контентом, качественно и со смыслом. Оплата по-проектная. Передается объем работ по проекту в виде ТЗ, которое обсуждается совместно (чтобы не переделывать) и определятся стоимость ваших работ. ...
Пачка статей автомобильной тематики по ремонту (POLO)
Добрый день. Требуется написание статей о ремонте и диагностике Фольксваген Поло. В проекте 20 статей о ремонте.
Примеры: "замена передних амортизаторов Фольксваген Поло (+артикулы и выбор)", "почему Поло дёргается при наборе скорости", и прочее. Оплата от 45/1000 символов. Зависит от скилла. Как договоримся. ЖДУ предложения с вашим опытом и ценником.
Заявки фрилансеров
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