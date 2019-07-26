Пачка статей автомобильной тематики по ремонту (POLO)

Добрый день. Требуется написание статей о ремонте и диагностике Фольксваген Поло. В проекте 20 статей о ремонте.

Примеры: "замена передних амортизаторов Фольксваген Поло (+артикулы и выбор)", "почему Поло дёргается при наборе скорости", и прочее. Оплата от 45/1000 символов. Зависит от скилла. Как договоримся. ЖДУ предложения с вашим опытом и ценником.