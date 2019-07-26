Гемблинг

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок375 просмотров

Написание обзора производителя Новоматик на 2000 символов

Очень простое ТЗ

6 лет назад
Oleg_Glushenko
Олег 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайт для постов в Инстаграм

    Тематика - элитная недвижимость в Москве. Что необходимо: 1. Написание текста в соответсвии со стилем поста 2. Написание слоганов для композиций 3. Придумывать ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статья на тему Как проверить бензонасос

    $6

    1.Статья на тему как проверить бензонасос, давление топлива, неисправности бензонасоса 2.Написать информационную статью для сайта по диагностике двигателей. 3.Количество символов от 10000 без пробелов 4.Желательно подобрать картинки для ориентировки структуры, потом я ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • 5 SEO-статей на тему арбитража трафика

    Требования к исполнителю:    - Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга;    - Грамотный русский язык;    Требования к текстам:    - Уникальные;    - Структуированные (маркированные списки, подзаголовки, микроидеи);  - Отсутствие ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подготовить 5 описаний для товаров интернет-магазина (1000 зн)

    $5

    Добрый день! Необходимо написать 5 описаний к товарам интернет-магазина (средства личной гигиены). Размер 1000 знаков без пробелов. Подробнее исполнителю. Прошу откликаться исполнителей с опытом.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью

    Нужно написать статью на тему "Как починить ниву шевроле своими руками и официальное руководство по ремонту"К заданию прилагается грамотное ТЗ с детально расписанным планом и нужными подзаголовкамиУникальность не ниже 90Пару ключевых слов тоже прилагаютсяВам необходимо ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тексты для банного комплекса.

    Нужно написать семь очень качественных статей с учетом SEO, общий объем около 23000 символов. Одна статья около 3000 символов без пробелов. Стоимость и полные сроки обсуждаются. Предоставим подробное ТЗ.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Прокачать аккаунт до статуса патрулирующего на Википедия

    Нужно прокачать аккаунт до статуса патрулирующего на Википедии Подробности о патрулирующем тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE На выходе: аккаунт со статусом Патрулирующего. Оплата по факту или БС.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется автор текстов по медицинской тематике (стоматология)

    Требуется опытный копирайтер на долгосрочное сотрудничество. Работа заключается в написании текстов для сайтов стоматологических клиник.   Предоставляется подробная Инструкция и ТЗ со структурой.  Требования к автору: Опыт работы с медицинскими текстами (не ...

    Копирайтинг54 заявки
    Закрыт
    6 лет назад