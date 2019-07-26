Копирайтинг + контент-менеджмент для сайта

Добрый день!

Требуется наполнить сайт крупного проекта контентом, качественно и со смыслом.

Оплата по-проектная. Передается объем работ по проекту в виде ТЗ, которое обсуждается совместно (чтобы не переделывать) и определятся стоимость ваших работ.

Большая просьба, отнестись с вниманием и пониманием: мне нужен думающий специалист, умеющий находить и компоновать информацию. Оплата достойная (Сбер, Qiwi, Яндекс-Деньги, WMR).

Выберу специалиста владеющего навыками: копирайтинг + контент-менеджмент + знание html.

Нахожусь на связи с 10:00 до 00:00 в мессенджерах. Готов отвечать на вопросы.