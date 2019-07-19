dyachenkov

Владимир dyachenkov

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

evgeny_kasyan
28 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
9 баллов
5 лет назад
Требуется видео-отзыв о компании
Хороший заказчик, приятно было поработать
Все быстро и качественно, рекомендую.
Ответный отзыв
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Яндекс РСЯ
Все ок. Продолжаем работу!
Работа выполнена качественно и очень даже быстро, будем работать дальше
Ответный отзыв
stavey
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Запись видеоролика
Хороший заказчик! Задание дано точно, оплата вовремя!
Качественно и быстро, рекомендую!!
Ответный отзыв