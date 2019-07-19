dyachenkov

Ищем актеров, для записи видео отзыва о компании, ролик длительностью 2-3 минуты на фоне сайта компании, другие детали уже лично.
- Видеомонтаж13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимы лиды из России для Forex-брокеров. (Можно так же Беларусь и Прибалтику) Предположительно МЖ-ЖЕН 25+ Первоначальная партия – 100 лидов/месяц. Затем будем наращивать объемы.Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть готовый сайт с оплатой за услуги,к нему уже подключено api, но из-за изменений на сайте обменника нужно этот сайт и api переделать ( макеты готовы ), детали в личку.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Требуется видео-отзыв о компании ( 2 мин ), есть примеры видео, нужно будет записать похожее на пример.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется видео-отзыв о компании, есть примеры видео, нужно будет записать похожее на пример.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт6 лет назад
Написание письма для привлечение клиентов в компанию ( email рассылка ), тематика брокерская компания ( финансовый рынок ).Продающие тексты10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен человек который может показать методы, способы сделать рассылку на почту примерно 500 писем в день , с учетом чтоб эти письма доходили до клиентов, обходя блокировки спама. Тематика финансовые рынки, поэтому обычные сервисы не ...Продающие тексты4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется видео-отзыв о компании, текст + идея естьВидеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть несколько примеров предложений для клиентов нашей компании + текст описание нашей компании ( о нас, преимущества и тд ) - нужно создать ( переделать, предложить что-то новое ) уникальное предложение для клиентов, с элементами ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Кампания ищет маркетолога с опытом работы в сфере финансовых рынков, по типу форекс брокера, бинарных опционов и тд. Требуется подбор правильного дизайна для лендинга, формирование текста, главная задача создания конвертирующего лендинга.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Кампания ищет маркетолога с опытом работы в сфере финансовых рынков, по типу форекс брокера, бинарных опционов и тд. Требуется подбор правильного дизайна для лендинга , также формирование текста, главная задача на выходе - конвертирующий лендинг.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание конвертирующего лендинг-пейджа на тему финансового рынка, создание дизайна + формы для регистрации, приоритет кто уже работал над данной тематикой, рассматриваем долгосрочное сотрудничество.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт6 лет назад
Консультация на счёт настройки яндекс директа и рся, помощь в обходе модерации, ниша финансовые рынки. Можно рассмотреть вариант долгосрочного сотрудничества.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть готовый сайт с оплатой за услуги, подключено api, нужно немного доработать api ( добавить и удалить несколько моментов ) + доработать дизайн страницы ( макеты готовы ), детали в личку.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создать лендинг пейдж для принятие заявок от клиентов и отправкой на почту.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть готовый сайт, нужно подключить к нему api обменника, которая также уже существует.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад