Запись видеоролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок202 просмотра

Требуется видео-отзыв о компании, текст + идея есть

6 лет назад
dyachenkov
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

stavey
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Качественно и быстро, рекомендую!!
Хороший заказчик! Задание дано точно, оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

stavey
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад

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