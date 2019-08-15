Нужно сделать рекламный видеоролик интерфейса платформы, которого еще нет. Эта платформа будет работать внутри приложения телеграм на блокчейне Telegram Open Network. Ниже скинул видео, которое нужно будет взять за основу и добавить в него ...
Запись видеоролика
Требуется видео-отзыв о компании, текст + идея есть
Выбранный исполнитель
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