Видео отзывы

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок286 просмотров

Нужно несколько видео отзывов в стиле селфи.

6 лет назад
Roben-k007
Александр 
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Вывести видео с ютуб в рекомендуемые

    Необходимо вывести старое ютуб-видео в рекомендуемые, в отклике пишите, пожалуйста, свои варианты действий и ориентировочный бюджет. Для продвижения могут использоваться любые инструменты, с которыми вы уже работали. Видео: www.youtube.com/watch?v=x... Стоимость работ отдельно обсудим ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание программы

    Для эксперимента (психологической методики), необходимо создать программу суть которой в следующем:   Программа должна состоять из двух частей, в первой части воспроизводится видео (путь к которому заранее указывается), после того как видео заканчивается, сразу же ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать короткие описания к 10 видео с хештегами на youtube канале

    Необходимо для 10 видео роликов сделать  короткие описания с хештегами на youtube канале (https://www.youtube.com/channel/UCdgc5ZAaOrCpiUBWQ9ianTA/featured) для каждого видео с тегами . Прошу указать стоимость и сроки. Перечень роликов доступны по ссылкам :  https://youtu.be/Py9NZqiBDMk ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Профессиональный монтаж видеоролика для детского канала на YouTube

    Монтаж материала для детского ютуб канала. Длительность ролика от 2 до 4 -х минут. Ожидания: красивые переходы, яркие красочные футажи, приветствуется помощь с придумыванием сценария. Имеется музыка с действующей подписки. Возможность сотрудничества на длительный срок. ...

    Видеомонтаж35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна заставка для видеоролика

    $15

    Нужна заставка для видеороликапримеры : https://youtu.be/5XsQf8ynAxg?t=7 (https://youtu.be/5XsQf8ynAxg?t=7)должен присутствовать текст правил и названиетекст правил : "отвечай на вопросы или пей рюмашку" (зависит от заставки, можно более подробный текст)название "правда или выпивка" Также небольшой дисклеймер  этом же ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Монтаж видео

    Нужно смонтировать простой ролик. Ввидет будет 2 картинки людей между которыми будет аудиодиалог с субтитрами. Длительность 4 мин

    Видеомонтаж46 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видео монтаж

    Приветствую всех Вот это видео чуть доработать https://www.youtube.com/watch?v=LrkYMwyx0sY  В начале BAHTIIAR.COM, дописать  В конце добавить слайд скину в ЛС (в этом слайде просто контакты и все)больше ничего делать не нужно. Во всем ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад