Профессиональный монтаж видеоролика для детского канала на YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт35 заявок427 просмотров

Монтаж материала для детского ютуб канала. Длительность ролика от 2 до 4 -х минут. Ожидания: красивые переходы, яркие красочные футажи, приветствуется помощь с придумыванием сценария. Имеется музыка с действующей подписки. Возможность сотрудничества на длительный срок. Принимает заявки с вашими предложениями и условиями!

6 лет назад
guest_15650973079723
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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