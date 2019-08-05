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Смонтировать видео
Собрать одно видео из трёх фрагментов: общее время около 1 часа 40 минут. Необходимо убрать шумы на видео и сделать из трёх фрагментов одно. Видео должно быть готово 5 августа до 15:00.
Выбранный исполнитель
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