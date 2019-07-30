Доброго времени суток! Нужно сделать, клип 4-5 минут, и длинный фильм 40-60 минут. Оплата от 100$
Шаблон для after effects
Нужно сделать шаблон аудио спектра в after effects как на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=RbE53I278t8
Заявки фрилансеров
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