Шаблон для after effects

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Закрыт6 заявок305 просмотров

Нужно сделать шаблон аудио спектра в after effects как на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=RbE53I278t8

6 лет назад
CrowStudio
26 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров