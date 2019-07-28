Необходим перевод существующего видеоролика нашего канала в формат анимационного ролика/либо мультика. Ролик должны быть с озвучкой. Рассматриваем кандидатов только с портфолио и с конкретными примерами работ.
Сьемка и монтаж на месте в спб!
привет где териториально находишься/ живешь? в каком городе? со сьемкой есть опыт? Ребята интересует спб!
Заявки фрилансеров
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