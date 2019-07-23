Необходимо сделать всплывающее окно для ПК версии сайта
Рекламный ролик для Инстаграм
Нужен рекламный ролик для паблика в Инстаграм. Длительность 15 секунд строго. Пример могу скинуть.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен парсер на php, для парсинга видео с 5-и источников, без загрузки видео, но при показе каждый раз необходимо получать от источников динамическую ссылку на видео. Также при парсинег необходимо переводить описание и заголовок с ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
Нужно создать серию анимационных роликов по 10 секунд серия из 10 роликов у меня есть иллюстратор которая создала персонажей может рисовать дополнительные позы ситуации по надобности от Вас требуется дорисовать ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Компании Inprolux требуется видео монтажер роликов с обзорами объектов недвижимости. Примерно будет 4 видео в месяц, сейчас проводим отбор чтобы найти "нашего" человека кто сможет сделать видео на постоянной основе. ...Видеомонтаж28 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Помогите почистить звук на 3х часовом видео. нужно убрать все вздохи, длинные "Э". И там, где получаются длинные паузы(тишина), нужно их подрезать. Вздохов на видео очень много. Но всю работу можно сделать быстро, ...Видеомонтаж29 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Необходимо сделать дизайн для каналов на Youtube: аватар, обложка канала, шаблон обложки видео.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно обрабатывать видео, убирать шумы где то добавлять звук . Немного контраста добавление видео и звуковых эфектов. Ролики предназначены для ютуб канала. Бюджет от 10 до 30 за ролик.Видеомонтаж55 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать плагины для flutter чтобы декодировать raw файлы/потоки видео (h.264) и аудио нативными средствами на платформах iOS и Android (exoplayer) и отображать/воспроизводить во Flutter.Видеомонтажнет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо из уже отснятого материала ( более 20 часов) создать видео с нарезкой по частям в 1,5 часа, с наложением музыки и заставок, с переходом с камеры на камеру. Интересует стоимость такой услуги и срок ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $60
Есть видео-записи записанные в авто, их нужно посмотреть, придумать креативную идею и смонтировать под песню с крутыми эффектами, чтобы видео качало. длительность видео 60 секунд для инстограмма, обязательно нужно чувствовать ритм. ...Видеомонтаж47 заявокЗакрыт6 лет назад