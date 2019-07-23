Нужен парсер на php, для парсинга видео с 5-и источников, без загрузки видео, но при показе каждый раз необходимо получать от источников динамическую ссылку на видео. Также при парсинег необходимо переводить описание и заголовок с помощью API (наверно яндекса, или еще какого то). Значит нужно получить ссылки по категориям, выбрать категорию по ним, сохранять ссылку (динамическую) на видео, картинки (по выбору количество), и описание с заголовком.

Жду предложений.