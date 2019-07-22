Требуется монтажер и видеограф

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок190 просмотров

Необходимо из уже отснятого материала ( более 20 часов) создать видео с нарезкой по частям в 1,5 часа, с наложением музыки и заставок, с переходом с камеры на камеру. Интересует стоимость такой услуги и срок выполнения.

Также интересует видеограф для съемки семинаров и обучающих мастер-классов, с обработкой этого видео. Территориально г. Тольятти.

6 лет назад
guest_15637839106571
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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