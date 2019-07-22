Требуется монтажер и видеограф

Необходимо из уже отснятого материала ( более 20 часов) создать видео с нарезкой по частям в 1,5 часа, с наложением музыки и заставок, с переходом с камеры на камеру. Интересует стоимость такой услуги и срок выполнения.

Также интересует видеограф для съемки семинаров и обучающих мастер-классов, с обработкой этого видео. Территориально г. Тольятти.