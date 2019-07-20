Требуется видео-монтаж для ролика на Youtube

Нужно смонтировать 6 роликов длительностью до 10 минут, тематика - детский курс о космосе, будет сниматься на хромакей (один ведущий), требуется полный постпродакшн-работа со светом, звуком, подбор материалов согласно сценарию на шуттерстоке и наложение на ...