Нужно смонтировать 6 роликов длительностью до 10 минут, тематика - детский курс о космосе, будет сниматься на хромакей (один ведущий), требуется полный постпродакшн-работа со светом, звуком, подбор материалов согласно сценарию на шуттерстоке и наложение на ...
Создание Видео Промо Ролика
Необходимо разработать ролик, максимально быстро и доступно разъясняющий суть продукта, который мы предлагаем. Тематика Предоставления IT Услуг
Пример роликов
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=_4kP4K1-o44
https://www.youtube.com/watch?v=3sGxkTi6j_A
https://www.youtube.com/watch?v=-mdndCx4n8k
https://www.youtube.com/watch?v=sQ2b2Lpyw4Q
Вариант взять готовый шаблон и доработать или замиксовать из 2-3-4 шаблонов
Заявки фрилансеров
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