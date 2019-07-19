Полный постпродакшн видео

Всем Привет. Ищу «Моушн Диза» на проект. Нужно «слепить» видео в стиле 2d animation, Explainer Video. Можно пользоваться шаблонами скачанными в интернете. Если сработаемся, нужно будет «лепить» таких же видео 2-3 в месяц. Длительность 1 ...