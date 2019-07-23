Здравствуйте! Необходимо изготовить рекламный видеоролик (презентация от автора) для продажи видеокурса (женская тематика) http://fitness4face.ru/zanyatiya/videokurs-slim-face продолжительностью примерно полторы минуты. Как пример https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=uPxCR4WGS2A Т.е. также смонтировать монолог автора с вырезками упражнений из курса поверх наложить текст, музыкальное сопровождение. Жду ваших предложений ...
Сделать красивый ролик для Instagram
Есть примерно 25 видео с отдыха снятых на iPhone 7+ (каждое длителностю 10-20 секунд). Задача - выбрать с этих видео лучшие кадры и сделать красивое видео для личного профиля в Instagram. Эффекты, переходы, стабилизация, цветокоррекция - все на Ваше усмотрение, главное чтобы выглядело хорошо и профессионально. Несрочно. Жду Вашых предложений, спасибо.
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