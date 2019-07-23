Сделать красивый ролик для Instagram

Есть примерно 25 видео с отдыха снятых на iPhone 7+ (каждое длителностю 10-20 секунд). Задача - выбрать с этих видео лучшие кадры и сделать красивое видео для личного профиля в Instagram. Эффекты, переходы, стабилизация, цветокоррекция - все на Ваше усмотрение, главное чтобы выглядело хорошо и профессионально. Несрочно. Жду Вашых предложений, спасибо.