Сделать красивый ролик для Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен38 заявок477 просмотров

Есть примерно 25 видео с отдыха снятых на iPhone 7+ (каждое длителностю 10-20 секунд). Задача - выбрать с этих видео лучшие кадры и сделать красивое видео для личного профиля в Instagram. Эффекты, переходы, стабилизация, цветокоррекция - все на Ваше усмотрение, главное чтобы выглядело хорошо и профессионально. Несрочно. Жду Вашых предложений, спасибо.

6 лет назад
royaltechno
Прохоцкий 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

apolina02
Полина 
24 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$6
1 день
Escrow
Все хорошо, спасибо.
)
awful_silver
Богдан 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vlad_is_llove
Владислав 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Все отлично, работа выполнена по тз. Рекомендую!
Всё отлично! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

apolina02
Полина 
24 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
awful_silver
Богдан 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
vlad_is_llove
Владислав 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
#1
Видеомонтаж

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