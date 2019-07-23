apolina02

Полина apolina02

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

royaltechno
Прохоцкий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Сделать красивый ролик для Instagram
Все хорошо, спасибо.
)
Ответный отзыв