Видео-монтаж клипа (60 сек)

Есть видео-записи записанные в авто, их нужно посмотреть, придумать креативную идею и смонтировать под песню с крутыми эффектами, чтобы видео качало. длительность видео 60 секунд для инстограмма, обязательно нужно чувствовать ритм.

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