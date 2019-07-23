Видео монтаж скетч ролика и 5 минутного видео для Ютуб канала

Всем привет.

Компании Inprolux требуется видео монтажер роликов с обзорами объектов недвижимости. Примерно будет 4 видео в месяц, сейчас проводим отбор чтобы найти "нашего" человека кто сможет сделать видео на постоянной основе.

Требования

Для скетча

1) сделать 30-40 секундный ролик

2) нарезать из материала брутто в 7-8 минут

3) с основными характеристиками квартиры и эмоцией которую дает ведущий

4) сделать короткую заставку в начале ролика с наложением музыкального сопровождения

Для основного видео

1) согласно ТЗ, собрать видео в 5 минут из материала брутто в 8 минут

2) без наложения спец эффектов

3) почистить звук от стабилизатора

4) сделать баланс белого в некоторых частях ролика

5) использовать заставку со скетча

По любым вопросам, писать в ЛК или мой контакт в Телеграмме.