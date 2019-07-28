Всплывающее окно с видео на сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка111 просмотров

Необходимо сделать всплывающее окно для ПК версии сайта

6 лет назад
q115234
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Быстро и чётко, отличное выполнение, рекомендую!
Моментальная оплата, доступное и понятное ТЗ, всегда на связи!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен парсер на php

    Нужен парсер на php, для парсинга видео с 5-и источников, без загрузки видео, но при показе каждый раз необходимо получать от источников динамическую ссылку на видео. Также при парсинег необходимо переводить описание и заголовок с ...

    PHP
    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Aниматор серия анимационных роликов по 10 секунд

    $100

    Нужно создать серию анимационных роликов по 10 секунд серия из 10 роликов у меня есть иллюстратор которая создала  персонажей может рисовать дополнительные позы ситуации по надобности от Вас требуется дорисовать ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видео монтаж скетч ролика и 5 минутного видео для Ютуб канала

    Всем привет. Компании Inprolux требуется видео монтажер роликов с обзорами объектов недвижимости. Примерно будет 4 видео в месяц, сейчас проводим отбор чтобы найти "нашего" человека кто сможет сделать видео на постоянной основе. ...

    Видеомонтаж28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж и обработка звука

    Здравствуйте. Помогите почистить звук на 3х часовом видео. нужно убрать все вздохи, длинные "Э". И там, где получаются длинные паузы(тишина), нужно их подрезать. Вздохов на видео очень много. Но всю работу можно сделать быстро, ...

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видео монтажер

    Нужно  обрабатывать видео, убирать шумы где то добавлять звук . Немного контраста добавление видео и звуковых эфектов. Ролики предназначены для ютуб канала.  Бюджет от 10 до 30 за ролик.

    Видеомонтаж55 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание плагина на flutter для декодирования видео- и аудио- потоков

    Необходимо создать плагины для flutter чтобы декодировать raw файлы/потоки видео (h.264) и аудио нативными средствами на платформах iOS и Android (exoplayer) и отображать/воспроизводить во Flutter.

    AndroidFlutteriOS
    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется монтажер и видеограф

    Необходимо из уже отснятого материала ( более 20 часов) создать видео с нарезкой по частям в 1,5 часа, с наложением музыки и заставок, с переходом с камеры на камеру. Интересует стоимость такой услуги и срок ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видео-монтаж клипа (60 сек)

    $60

    Есть видео-записи записанные в авто, их нужно посмотреть,  придумать креативную идею и смонтировать под песню с крутыми эффектами, чтобы видео качало.  длительность видео 60 секунд для инстограмма, обязательно нужно чувствовать ритм. ...

    Видеомонтаж47 заявок
    Закрыт
    6 лет назад