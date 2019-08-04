Смонтировать видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен5 заявок408 просмотров

Необходимо укоротить видео длиной 2 часа 20 минут на 24 фрагмента (итоговое примерно на 2 часа) и объединить видео в одно целое. Заказ срочный — видео должно быть готово до 19:00 по Москве 29 июля. Запись видео-урока. Велась с экрана.

6 лет назад
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

youarstudio
41 год
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Отличный исполнитель! Выполнил задание быстро, качественно, даже с превышением задачи. Очень довольна и буду работать ещё!
Спасибо большое, за предоставленную возможность. Хороший заказчик, всегда на связи, вежливый и приятный. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

youarstudio
41 год
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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