Видео отзывы

Нужно снять 4-5 видео отзывов от фирм, которым мы предоставили услуги

Видео по 10-15 секунд, текст заранее будет написан нами

Необходимо будет съездить вместе со мной (менеджер) в офисы фирм и снять там отзывы от живых работников на их рабочем месте

Ничего сверхъестественное не просим, просто приятная картинка с грамотным светом и звуком