Создать видео ролик для рекламы в сторис в Инстаграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт29 заявок309 просмотров

Нужно создать ролик по примеру (файл во вложении)

Все исходные изображения и контект предоставлю

Файл по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1a8RK2NuIljyHbgHaAsh0gaH-bmnUA1CT/view

Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость

6 лет назад
Korshun_Oksana
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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