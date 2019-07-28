Необходимо укоротить видео длиной 2 часа 20 минут на 24 фрагмента (итоговое примерно на 2 часа) и объединить видео в одно целое. Заказ срочный — видео должно быть готово до 19:00 по Москве 29 июля. ...
Создать видео ролик для рекламы в сторис в Инстаграмм
Нужно создать ролик по примеру (файл во вложении)
Все исходные изображения и контект предоставлю
Файл по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1a8RK2NuIljyHbgHaAsh0gaH-bmnUA1CT/view
Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость
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