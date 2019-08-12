Korshun_Oksana

Оксана Коршун Korshun_Oksana

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Часто заказываю разные виды работ для онлайн-проекта

Аккаунт новый, поскольку потеряла телефон и нет возможности восстановить старый аккаунт.