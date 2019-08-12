Korshun_Oksana

Для публикации в интернет-проекте необходимо написать статью: Сравнение офлайн и онлайн бизнеса, а именно открытие кофейни и запуска бизнеса на Amazon. Количество знаков: 5000-6000. Материалы для статьи: ...
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
6 лет назад
Аккаунт новый, поскольку потеряла телефон и нет возможности восстановить старый аккаунт.
Для публикации в интернет-проекте необходимо написать статью: Сравнение офлайн и онлайн бизнеса, а именно открытие кофейни и запуска бизнеса на Amazon. Количество знаков: 5000-6000. Материалы для статьи: ...
Нужно создать ролик по примеру (файл во вложении) Все исходные изображения и контект предоставлю Файл по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1a8RK2NuIljyHbgHaAsh0gaH-bmnUA1CT/view Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость