Создать анимационную графику .MOGRT для Premier Pro CC 2018

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок131 просмотр

Есть готовый файл After Effects с анимационной графикой.

Необходимо экспортировать его в рабочий формат .MORGT для Premier Pro CC 2018.

Важно, чтобы в Premier Pro CC 2018 не запрашивал шрифты Adobe, а можно было править / применять локальные

(если это возможно).

Спасибо.

6 лет назад
richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров