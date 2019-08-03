Промо ролик дизайнеру

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен13 заявок226 просмотров

Необходим короткий промо ролик бренд-дизайнеру.

Все необходимые материалы инфографики предоставлю!

6 лет назад
qdar
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

cut_crop
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$40
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

cut_crop
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад