-Необходимо накладывать музыкальные композиции на видеоролики
Создать рекламу телеграмм канала
Нужно создать короткое видео из нарезок, фото , логотипов , (покажу пример работы)
рекламное видео телеграмм канала прогнозов на спорт
Заявки фрилансеров
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