Создать рекламу телеграмм канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка94 просмотра

Нужно создать короткое видео из нарезок, фото , логотипов , (покажу пример работы)

рекламное видео телеграмм канала прогнозов на спорт 

6 лет назад
guest_15645247593637
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров