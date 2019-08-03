Видеомонтаж быстро, качественно, профессионально. Опыт работы - пять лет.
Работаю в сфере видеомонтажа и визуальных эффектов, имею навыки владения всеми современными программами монтажа.
Работу делаю в срок и качественно, возможны правки готовой работы по вашему желанию.
Выполняю такие работы, как:
- линейный монтаж
- наложение визуальных эффектов
- цветокоррекция
- 3D-трекинг
- мэттпэйнтинг
- работа со звуком
- разработка логотипов
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Видеомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга