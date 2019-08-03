Видеомонтаж быстро, качественно, профессионально. Опыт работы - пять лет.

Работаю в сфере видеомонтажа и визуальных эффектов, имею навыки владения всеми современными программами монтажа.

Работу делаю в срок и качественно, возможны правки готовой работы по вашему желанию.

Выполняю такие работы, как:

- линейный монтаж

- наложение визуальных эффектов

- цветокоррекция

- 3D-трекинг

- мэттпэйнтинг

- работа со звуком

- разработка логотипов