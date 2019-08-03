cut_crop

Владимир cut_crop

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Видеомонтаж быстро, качественно, профессионально. Опыт работы - пять лет.

Работаю в сфере видеомонтажа и визуальных эффектов, имею навыки владения всеми современными программами монтажа.

Работу делаю в срок и качественно, возможны правки готовой работы по вашему желанию.

Выполняю такие работы, как:

- линейный монтаж

- наложение визуальных эффектов

- цветокоррекция

- 3D-трекинг

- мэттпэйнтинг

- работа со звуком

- разработка логотипов

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0 из 5

Отзывы заказчиков

qdar
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Промо ролик дизайнеру
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Видеомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга