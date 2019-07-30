Нужно сделать качественный монтаж видеоролика в After Effects

1) Нарезать ролик из отснятого материал на зеленом фоне. Формат: человек говорит.

https://yadi.sk/i/nBVvLp2BdxbDbA

2) Удалить зеленый фон. Вместо фона сзади диктора должен быть постоянный фон и вокруг него графика по смыслу.

3) Составить гармоничное видео из шаблонов After Effects (заготовленных или своих). Добавить картинки, инфографику, видео по смыслу под произносимую речь. Можете использовать свой материал.

Можете вырезать ведущего как слой. И вставлять слева или справа. Соответственно графика справа от ведущего или слева.

4) Добавить легкую музыку из бесплатной библиотеки

5) Можете добавить заставку в начале и в конце. Логотип готов предоставить.

6) В конце предоставить само видео для Yoytube FullHD

Предоставить исходник в after effects.

Предоставить исходник в adobe premiere, если использовали

P.S.

Средняя длительность ролика 2-7 минут

О компании, продукте:

https://www.youtube.com/channel/UCkWOG5FJFRTFrEEcbYpvcbw

Целевая аудитория:

Лакокрасочные магазины, сети.

Цель:

Смотивировать перейти на сайт

У вас должен быть мощный компьютер для монтажа роликов в After Effects и конечно ОПЫТ!

Если устроит качество и цена первого ролика, то есть возможность сделать остальные 12. Плюс в дальнейшем ещё нужны будут ролики под продукты.

1) Покажите 3 лучших ваших работы.

2) Укажите стоимость 1 ролика целиком + стоимость минуты.

3) Укажите сроки монтажа 1 ролика.

Надеюсь на длительное и плодотворное сотрудничество.